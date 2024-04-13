Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Mehmet Can Gizlice (22) idaresindeki 01 AZU 96 plakalı otomobil, Fethiye-Kaş kara yolu Eşen mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, otomobildeki Ali Rıza Kayar'ın (24) kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Gizlice ile Hasan Göksel (24) hastaneye kaldırıldı.