Muğla'da Bir Balık Restoranı Yangında Küle Döndü

MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki bir balık restoranı, çıkan yangında küle döndü.

Akyaka'nın Kadın Azmağı'nda bulunan bir balık restoranında saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, restoran kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.