Haberler

Muğla'da Bir Balık Restoranı Yangında Küle Döndü

Muğla'da Bir Balık Restoranı Yangında Küle Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka Mahallesi'nde bulunan bir balık restoranında çıkan yangın, restoranı kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, jandarma yangının nedenini araştırıyor.

MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki bir balık restoranı, çıkan yangında küle döndü.

Akyaka'nın Kadın Azmağı'nda bulunan bir balık restoranında saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, restoran kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüneli kapatıp eğlence yapan gruba ceza yağdı

Onlar eğlendi, trafik felç oldu! Tünel terörüne ceza yağdı
İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı

İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.