Muğla'da Arızalanan Tekne Kıyı Emniyeti Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 7 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-6 tahliye botu tarafından kurtarıldı. Bodrum Turgutreis önlerinde seyrederken yaşanan arıza sonrası yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen KIYEM-6 botu, tekneyi yedekleyerek güvenli bir şekilde marinaya ulaştırdı.