Muğla'da Arızalanan Tekne Kıyı Emniyeti Tarafından Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 7 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-6 tahliye botu tarafından kurtarıldı. Bodrum Turgutreis önlerinde seyrederken yaşanan arıza sonrası yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen KIYEM-6 botu, tekneyi yedekleyerek güvenli bir şekilde marinaya ulaştırdı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 7 kişi bulunan tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-6 tahliye botu kurtardı.
Bodrum Turgutreis önlerinde seyrederken makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 7 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye sevk edilen KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu 7 metrelik tekneyi yedekleyerek Bodrum Turgutreis Marinaya güvenli bir şekilde ulaştırdı. - MUĞLA