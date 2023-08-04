Muğla'da 9 düzensiz göçmen ve 9 kişi yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 9 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu öne sürülen 9 kişi yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanıldığı belirlenen bot, motor ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.