Mudurnu'da Proje Destekleri Toplantısı Gerçekleştirildi
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Kaymakamlık ve MARKA işbirliğiyle düzenlenen toplantıda, proje destekleri ve ilçenin ekonomik durumu hakkında bilgi verildi. Esnafa ve girişimcilere yönelik destekler tanıtıldı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Kaymakamlık ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) işbirliğiyle proje tarama ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, kurum müdürlerine, kooperatif başkanlarına ve vatandaşlara proje destekleri konusunda bilgi verildi.
İlçenin ekonomik durumunun, sorunlarının ve çözümlerin konuşulduğu toplantıda, potansiyel fikirler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
Esnafa, kooperatif başkanlarına ve girişimcilere yönelik proje destekleri de anlatılırken, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) hakkında bilgi verildi.
Toplantıya, Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Belediye Başkanı Doğan Onurlu, kurum müdürleri, kooperatif başkanları ve vatandaşlar katıldı.