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Mudurnu'da Bowling Müsabakaları Düzenlendi

Mudurnu'da Bowling Müsabakaları Düzenlendi
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2024-2025 Okul Sporları Genç Kız-Genç Erkekler Bowling Branşı müsabakaları gerçekleştirildi. Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi, genç kızlar ve erkekler takımlarıyla başarı elde etti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2024-2025 Okul Sporları Genç Kız-Genç Erkekler Bowling Branşı müsabakası düzenlendi.

Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen müsabakada mücadele etti.

Mudurnu Kaymakamlığı, Mudurnu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özellikle köylerden taşımalı sistemle okula gelen öğrencilerden oluşturulan genç kız takımı üçüncü, genç erkekler takımı ise ikinci oldu.

Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Yahya Ateş, AA muhabirine, öğrencilerin, voleybol, futbol, satranç ve bowling alanında deneyim kazanmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Öğrencileri tebrik eden Ateş, "Bowling için kısıtlı şartlarda antrenman yaptık ve gayret göstererek derece aldık. Bizlere destek verilirse, birçok derece ve başarı elde edebiliriz." dedi.

Kaynak: AA / Rahman Topçu - Güncel
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