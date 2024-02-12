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Pençe-Kaplan operasyonunda şehit olan asker için başsağlığı

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in şehit olduğunu açıkladı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı ve sabır diliyoruz.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB) Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in, meydana gelen araç kazası sonucu şehit olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, 11 Şubat 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Onbaşı Piyade TSK Güncel Haberler

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