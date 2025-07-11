Motosikletten Akrobatik Hareketler: 15 Bin Lira Ceza

Motosikletten Akrobatik Hareketler: 15 Bin Lira Ceza
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Ümraniye'de motosikletli bir sürücü, sosyal medya videolarında görülen akrobatik hareketleri nedeniyle 15 bin 587 lira ceza aldı ve ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Ümraniye'de motosikletiyle akrobatik hareketler yaparak ilerleyen sürücüye 15 bin 587 lira para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında "tek teker giden motosikletli" başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ümraniye'de Şile yolu mevkisinde motosikletle trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde akrobatik hareketler yapan sürücüsünün E.M. olduğu belirlendi.

Yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "akrobatik hareketler yapmak", "saygısızca araç kullanmak" "trafik yer işaretlerine uymamak" ve "emniyet şeridi kullanmak" maddelerinden toplamda 15 bin 587 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
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