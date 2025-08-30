Motosiklet ile çarpışan bisiklet sporcusu hayatını kaybetti

Bağcılar'da motosiklet ile çarpışan bisiklet sporcusu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Basın Ekspres Caddesi, İkitelli mevkisinde dün bisikletiyle Başakşehir yönüne giden bisiklet sporcusu Metin Ekici, bir motosiklet ile çarpıştı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan bisikletçi Metin Ekici ile ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken, parçalanan bisiklet ve motosiklet yoldan kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybeden Ekici, Güngören Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Sarıyer'deki Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Takım antrenörü Gökhan Çimen, Ekici'nin lisansını yenilemek için yola çıktığını belirterek, "Sabah saatlerinde görüştük. Kendisini 12.00 gibi tekrar aradım ama ulaşamadım. Günde 4-5 kez telefonda konuşurduk. Daha sonra sosyal medya üzerinden bir arkadaş bana ulaştı. Kazanın fotoğraf ve videolarını iletti. Bu şekilde kaza yaptığını öğrendik. Kendisi karıncayı bile incitmeyecek biriydi, nur yüzlü bir insandı." dedi.