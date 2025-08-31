Motosiklet gönüllüleri, Büyük Taarruz'u "süvarinin izinden" giderek anıyor

Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde "Süvarinin izinden" etkinliği için Afyonkarahisar'a gelen motosiklet gönüllülerinin ikinci gün sürüşleri başladı.

Gönüllüler, kentte 26 Ağustos Tabiat Parkı'ndan başlayan Milli Mücadele için canlarını ortaya koyan kahramanları anmak, anlamak ve minneti ifade etmek amacıyla sürülen bu rotada, 5. Süvari Kolordusunun izlediği yol temel alınıyor.

İkinci gün de adım adım "Süvarinin izinden" gidilerek Kütahya Dumlupınar'a ulaşılacak.

Etkinliğin koordinatörü Yavuz Kuru, AA muhabirine, yine yoğun duygularla birinci günü bitirdikten sonra ikinci gün ağırlıklı süvari şehitlikleri olmak üzere yola çıktıklarını söyledi.

Bugünkü rotalarının yaklaşık 70 kilometre olduğunu kaydeden Kuru, "Beş süvari şehitliğine uğradık. Allıören'de Başkomutan Meydan Muharebesi'nin geçtiği alana uğrayıp Dumlupınar Anıtı'nda sürüşümüzü sonlandıracağız. Duygulu anlar yaşanıyor." diye konuştu.

Gruptan Oğuz Çetin de etkinliğin bugün son günü olduğunu belirtti.

Arazi sürüşünden ziyade asfalt sürüşlerinin olduğunu anımsatan Çetin, şunları söyledi:

"Dumlupınar Şehitliği'ne giderek sürüşümüzü tamamlayacağız. İnsanın tüylerini ürperten bir duygu. Biz sadece motosikletlerle sıcaktı, soğuktu, terliydi diye zorluklardan bahsederlerken burada süvarinin mermi altında ölüme doğru ilerleyerek buralarda şehit düşmesi sağ kalanların İzmir'e kadar gitmesi bunları mukayese edip bunları hissedince insanın yüreği titriyor. Bu vatanın kıymetini daha iyi anlamamızı sağlıyor hissettiriyor."