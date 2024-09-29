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Motosiklet Festivalinde Kanlı Tartışma: Bir Ölüm, Bir Yaralı

Motosiklet Festivalinde Kanlı Tartışma: Bir Ölüm, Bir Yaralı
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Tokat'ın Turhal ilçesinde motosiklet festivalinde yaşanan olayda, motosikletini gürültü yapan sürücüye uyarıda bulunan iki kişi, sürücü tarafından tabancayla vuruldu. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, diğerinin tedavisi devam ediyor.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde düzenlenen motosiklet festivalinde, motosikletini 'redline' diye bilinen devir kesiciye sokarak gürültü yapan sürücü Osman İşeri, kendisini uyaran Kürşat Elitaş ve Ahmet Kuvan'ın tabancayla vurdu. Olayda başından vurulan Elitaş yaşamını yitirirken, Kuvan ise tedaviye alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Turhal ilçesinde meydana geldi. Turhal Motosiklet Kulübü tarafından şehirde düzenlenen motosiklet festivalinin kapanış etkinliğinde iddiaya göre, Osman İşeri, motosikletini 'redline' diye bilinen devir kesiciye sokarak gürültü yapmaya başladı. İşeri, kendisini uyaran Kürşat Elitaş ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken Osman İşeri, tabancayla Elitaş ve yanındaki Ahmet Kuvan'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda başından vurulan Kürşat Elitaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Kuvan'ın hastanedeki tedavisi devam ederken, Osman İşeri ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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