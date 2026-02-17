Motorlu Taşıt Sayısı 33,7 Milyona Ulaştı: Ocak'ta Yeni Kayıtlar Yüzde 12,7 Azaldı

(ANKARA) - Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, Ocak 2026 sonu itibarıyla 33 milyon 751 bin 673'e ulaştı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 144 bin 620 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları, Ocak 2026 verilerine göre, Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,1'ini otomobil, yüzde 18,7'sini motosiklet, yüzde 18,4'ünü kamyonet, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,3'ünü minibüs, yüzde 1,3'ünü traktör, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Yeni taşıt kaydı bir önceki aya göre yüzde 41,7 azaldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 41,7 azaldı. Aylık bazda kamyon kaydı yüzde 59,0, otobüs yüzde 36,4 ve minibüs yüzde 34,0 artarken; traktör yüzde 62,6, motosiklet yüzde 53,7, otomobil yüzde 44,9, kamyonet yüzde 17,0 ve özel amaçlı taşıt yüzde 12,2 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azaldı. Yıllık bazda ise özel amaçlı taşıt kaydı yüzde 186,3, otobüs yüzde 38,2, kamyon yüzde 24,5, kamyonet yüzde 9,5 ve minibüs yüzde 9,1 artarken; traktör yüzde 41,0, otomobil yüzde 22,3 ve motosiklet yüzde 2,0 azaldı.

Trafikteki taşıtların yarısından fazlası otomobil

Ocak sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobiller oluşturdu. Otomobilleri yüzde 21,2 ile motosiklet, yüzde 14,6 ile kamyonet, yüzde 6,9 ile traktör, yüzde 3,1 ile kamyon, yüzde 1,6 ile minibüs, yüzde 0,6 ile otobüs ve yüzde 0,3 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

Bir ayda 827 bin taşıt el değiştirdi

Ocak ayında 827 bin 673 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 70,3'ünü otomobil, yüzde 15,7'sini kamyonet, yüzde 6,8'ini motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Yeni otomobil kayıtlarında Renault ilk sırada

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 108 otomobilin yüzde 15,9'u Renault, yüzde 8,6'sı Toyota, yüzde 7,8'i Peugeot, yüzde 7,0'ı Fiat ve yüzde 6,4'ü Volkswagen marka oldu. Bu markaları Citroen, Opel, Hyundai, TOGG, BYD, Chery, Ford, Nissan, Skoda, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, Audi, Kia ve Jaecoo izledi.

Yeni otomobillerde elektrikli ve hibritin payı yüzde 47,5

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 42,8'i benzin, yüzde 28,6'sı hibrit, yüzde 18,9'u elektrikli, yüzde 9,4'ü dizel ve yüzde 0,3'ü LPG yakıtlı oldu. Ocak sonu itibarıyla trafikteki otomobillerin ise yüzde 32,5'i dizel, yüzde 31,0'ı benzin, yüzde 30,0'ı LPG, yüzde 4,1'i hibrit ve yüzde 2,2'si elektrikli olarak kayıtlara geçti.

En çok küçük motor hacimli ve gri renk otomobil tercih edildi

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 34,1'ini 1300 cc ve altı motor hacmine sahip araçlar oluşturdu. Renk tercihlerinde ise gri otomobiller yüzde 41,3 ile ilk sırada yer aldı. Griyi yüzde 27,5 ile beyaz, yüzde 10,2 ile mavi ve yüzde 10,1 ile siyah otomobiller izledi.

