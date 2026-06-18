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Moskova'da akaryakıt tedarikinde sorun yaşanmadığı bildirildi

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Rusya'nın başkenti Moskova'da akaryakıt tedarikinin normal şekilde sürdüğü ve tüm akaryakıt istasyonlarının faal olduğu bildirildi. Ukrayna'nın yoğun İHA saldırısında Moskova Petrol Rafinerisi hasar görmüştü.

Rusya'nın başkenti Moskova'da akaryakıt tedarikinin normal şekilde sürdüğü, kentteki tüm akaryakıt istasyonlarının faal olduğu bildirildi.

Moskova Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, başkentteki akaryakıt tedarikine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Gelen sorular nedeniyle Moskova şehir hizmetleri birimi, Moskova'ya akaryakıt ürünleri tedarikinin ve şehirdeki tüm akaryakıt istasyonlarının çalışmalarının normal şekilde sürdüğünü bildirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın başkente yönelik yoğun İHA saldırısı düzenlediğini, hava savunma sistemlerinin Moskova üzerinde 190'dan fazla insansız hava aracını düşürdüğünü duyurmuştu.

Sobyanin, saldırılar sırasında bazı İHA'ların Moskova Petrol Rafinerisi'ne ulaşarak hasar verdiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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