ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Somali'de akaryakıt fiyatı yükseldi

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Somali'nin başkenti Mogadişu'da akaryakıt fiyatları 0,65 dolardan 1,5 dolara yükseldi. Protestolar sonrası kısmi bir düşüş yaşandı, ancak fiyatlar halen yüksek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, savaş öncesinde litre fiyatı 0,65 dolar seviyesinde olan akaryakıt fiyatı, saldırıların başlamasıyla 1,5 dolara kadar yükseldi.

Artan fiyat artışları nedeniyle son günlerde özellikle toplu taşıma aracı olan bajaaj (tuk tuk) sürücüleri gösteriler düzenlerken benzinliklerde uzun kuyruklar oluştu.

Protestolar sonrası fiyatlarda kısmi bir düşüş yaşandı ancak başkent Mogadişu'da akaryakıt halen 1,25 ile 1,35 dolar arasında satılıyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
