Modi, Yerli Ürünlere Yönelin Çağrısı Yaptı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rus petrolü ithalatı nedeniyle ABD ile artan tarife geriliminin ardından halkı yerli ürünleri tercih etmeye davet etti.

India Today gazetesinin haberine göre, Modi, ulusa sesleniş konuşmasında, Rus petrolü ithalatı nedeniyle ABD ile artan ticaret ve tarife geriliminin ardından ülke ekonomisinin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Modi, yerel üretimi güçlendirmek ve ulusal ekonomiyi desteklemek amacıyla Hindistan vatandaşlarından yerli ürünlere öncelik vermelerini istedi.

Hindistan'ın özgürlük hareketinde yerli ürünlerin önemime değinen Modi, "Gururla söyleyin, swadeshi (yerli) alıyorum." dedi.

Modi, daha fazla farkındalık ve bilinçli tüketici tercihlerine ihtiyaç duyulduğunu kaydederek "Çoğu zaman cebimizdeki tarağın Hindistan'da mı yoksa yurt dışında mı üretildiğini bile bilmiyoruz. Ülkemizin gençlerinin emekleriyle üretilen, oğullarımızın ve kızlarımızın terini taşıyan, Hindistan'da üretilmiş ürünleri satın almalıyız." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın küçük ve orta ölçekli işletmelerini yüksek kaliteli yerli ürünler üretmeye çağıran Modi, "Küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz Hindistan'ın altın yıllarında ekonomiye katkı sağlayan unsurlardı. O döneme geri dönmemiz gerekiyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ağustos ayında Hindistan'ın "Rus petrolü satın aldığı" gerekçesiyle mevcut yüzde 25'lik karşılıklı tarife oranına ek olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasındaki tarife gerilimi tırmanmıştı.

Modi, Washington ile işbirliğini yeni seviyelere taşıma konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile hemfikir olduklarını bildirmişti.