Haberler

Hindistan Başbakanı Modi, Alman mevkidaşı Merz'i Ahmedabad'da karşıladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i Ahmedabad kentinde, iki ülke arasındaki 75. diplomatik ilişki yılı dolayısıyla karşıladı. Merz, burada Mahatma Gandhi Anıtı'na çelenk bıraktı ve iki gün sürecek resmi ziyaretine başladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i, görevine başlamasından bu yana Hindistan'a ilk resmi ziyareti kapsamında Gujarat eyaletinin Ahmedabad kentinde karşıladı.

Hint basınındaki haberlere göre Merz, iki günlük resmi ziyareti kapsamında Hindistan'a geldi.

Ahmedabad kentinde Modi tarafından karşılanan Merz, burada Mahatma Gandhi Anıtı'na çelenk bıraktı.

İki lider daha sonra, Sabarmati Nehri kıyısında düzenlenen 2026 Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katıldı.

Merz'in ziyareti, Hindistan ile Almanya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci, stratejik ortaklığın ise 25'inci yılına denk geliyor. Ziyaretin, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesini hedeflediği belirtiliyor.

Bu ziyaret ayrıca Merz'in göreve gelmesinden bu yana Hindistan'a düzenlediği ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Görüşmelerde, Hindistan-Almanya Stratejik Ortaklığı kapsamında kaydedilen ilerlemenin gözden geçirilmesi, ticaret ve yatırım, teknoloji, eğitim, savunma ve güvenlik, bilimsel araştırmalar ile yeşil ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında işbirliğinin ele alınması bekleniyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle

Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Mevkiler bile belli! Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi

Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi