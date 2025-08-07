Modi, ABD Tarifelerine Karşı Çiftçilerin Çıkarlarını Koruyacak

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD'nin tarifelerinin yürürlüğe girmesinin ardından çiftçilerin çıkarlarından taviz vermeyeceklerini ve bunun için "kişisel bir bedel ödemeye hazır olduğunu" belirtti.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Modi, katıldığı bir etkinlikte konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan'a yönelik tarifelerinin yürürlüğe girmesinden kısa süre sonra konuşan Modi, bu adım karşısında çiftçilerin, hayvancılıkla uğraşanların ve balıkçıların çıkarlarından taviz vermeyeceklerini söyledi.

Modi, "Bunun için kişisel olarak bedel ödeyeceğimi biliyorum ancak buna hazırım." diyerek ülkesinin tarifelere hazırlıklı olduğu mesajını verdi.

ABD Başkanı Trump, hafta başında yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, ülkeye yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını ifade etmişti.

Hindistan, Trump'ın yüzde 25 oranında ek tarife uygulama kararını "talihsiz" olarak niteleyerek, ulusal çıkarların korunması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını bildirmişti.