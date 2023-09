Mobil İletişim ve Bilgi Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı

MOBİSAD Derneği ve Marmara Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen MOBİSAD- IMEX Fuarı'nın (Mobil İletişim ve Bilgi Teknolojileri) açılışı gerçekleştirildi. İstanbul Fuar Merkezi'nde yer alan fuar kapsamında sektörün tüm firmaları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, sektör paydaşları ve 40'ın üzerinde farklı ülkeden ziyaretçiler bir araya gelme fırsatı buluyor.

Marmara Fuarcılık tarafından düzenlenen; bilgi, iletişim, çözüm ve iş birliği platformu MOBİSAD-IMEX Fuarı bu yıl ilk kez 14-17 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Mobil haberleşmede operatör, üretici, ithalatçı, dağıtıcı, servis sağlayıcı, bayi ve alt bayilerin ortak sesini temsil eden MOBİSAD iş birliğiyle düzenlenen fuarın ana teması 'Mobile Entegre Yaşam' olarak belirlendi.

Fuar açılışına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kutrumu (BTK) Ömer Abdullah Karagözoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Ticaret Bakanı Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

"TEMEL HEDEFİMİZ SEKTÖRÜMÜZÜN ÜLKEMİZE OLAN KATKISINI ARTIRMAK"

Fuar açılışında konuşan MOBİSAD (Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği) Başkanı Mustafa Kemal Tunacı şu açıklamaları yaptı:

"MOBİSAD olarak sektörümüzün önemini bulunduğumuz her platformda vurguluyoruz. En son yayınladığımız raporumuzda öne çıkan veriler bir kez daha gösterdi ki sektörel ürün ve hizmetlerimiz günlük yaşamın merkezine konumlanmış, hayatı kolaylaştıran ve aynı zamanda toplumu dijitalleştirerek bireysel ve toplumsal gelişime katkı sağlayan ürün ve servislerden oluşuyor. Ayrıca birçok sektöre kılavuzluk ederek verimliliğin artmasında en etkin rol oynuyor. MOBİSAD olarak böylesine değerli ve stratejik öneme sahip sektörümüzü, tüm yönleriyle değerlendirerek ülkemize olan katkısını artırmak temel hedefimiz. Bu bilinç ile sektörümüzün sorunlarının çözümünün ülkemize katkı olarak görüyor, ilgili kurumlar ile iletişim halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar birçok sorun ve gündemde sektör ile kamu arasında sağladığımız koordinasyon bürokrasimize değer katarken sektörümüze de fayda sağlamıştır. Dijital toplum olma yolunda verimliliği artıracak dijitalleşmeyi efektif kullanılmasını sağlayacak teknolojiye ulaşımın kolaylaştırılmasını savunuyoruz. Ülkemizin ve sektörümüzün dolaylı faydalardan mahrum kalmaması için taksit kısıtlamasının esnemesi, klonlamanın önlenmesi, kayıt dışının engellenmesi gibi regülasyonları kamu ve sektör iletişim halinde düzenlemeliyiz."

"BİRLİKTE ÇALIŞARAK SEKTÖRÜMÜZÜ DAHA DA İLERİYE TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tunacı açıklamasının devamında, "Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz fuarımıza, sektörden pek çok firmamız ilgi gösterdi ve destek verdi. Bu vesileyle fuarımıza katılan ve destek veren tüm firmalarımıza içtenlikle teşekkürlerimi iletiyorum. Gelecekte, hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Yenilik ve değişim, sektörümüzün vazgeçilmez bir parçası. Birlikte çalışarak sektörümüzü daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz. MOBİSAD-IMEX Fuarı, bu yolculuğun sadece bir durağı. Umut ediyorum ki bu fuar yeni teknolojilerin yakın coğrafya ve dünyaya ülkemizde üretildiği ve tanıtıldığı organizasyonların vesilesi olsun" şeklinde konuştu.

"YURT DIŞINDAN ÇOK DEĞERLİ DÖNÜŞLER ALDIK"

Marmara Tanıtım Fuarcılık, Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Ferhat Bayram ise "2021 yılında programa dahil ettiğimiz IMEX Teknoloji ve Bilişim Fuarı'mızı, sektörünün en değerli STK'sı olan MOBİSAD (Mobil İletişim ve Bilgi Teknolojileri Derneği) ile yaptığımız iş birliği ile 2023 yılından itibaren MOBİSAD-IMEX Fuarı olarak gerçekleştiriyoruz. Marmara Fuarcılık ve MOBİSAD tarafından ortak düzenlenen bu etkinlikteki ana amaç, ülkemizi bu sektörlerde bölgenin en önemli cazibe merkezi yapmak ve MOBİSAD-IMEX Fuarı'nı Dünyanın sektörlerinde tanınan en büyük fuarları arasında yer almasını sağlamaktır. Bu amaç ve hedef doğrultusunda ilk yılından itibaren uluslararası katılımcı ve ziyaretçiye yönelik yaptığımız çalışmalar neticesinde, fuarımıza yurtdışından katılım ve ziyaret anlamında çok önemli geri dönüşler gerçekleşti" dedi.

"EN GEÇ 3 YIL İÇERİSİNDE DÜNYA MARKASI OLACAK"

Bayram, "Yurt içinde uzun zamandır özlemini çektiğimiz fuar ile mobil iletişim, mobil cihazlar ve ilişkili sektörlerde ülkemizin en önemli markaları ile global büyük markalar ilk yıldan itibaren katılım sağladılar. Böyle özel bir etkinlikte yer alarak sektörün büyümesine çok önemli etki edecek bu ilk adımı atarken yanımızda olan sektörün bu büyük oyuncularına çok teşekkür ederiz. Bu güven bizi bir taraftan mutlu edip gururlandırırken diğer taraftan üzerimize daha ciddi görevler düştüğünü de bize hatırlatıyor ve sorumluluklarımızı artırıyor. Bu bilinç ve sorumluluk ile 2023 yılında başlattığımız çalışmaların neticesinde MOBİSAD-IMEX Fuarı'nın en geç 3 yıl içinde dünya markası etkinlikler arasında yer alacağının sözünü de bugünden verebiliriz" şeklinde konuştu.

Endüstri 4.0 olarak adlandırılan bu dönemde, teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişip değiştiğini vurgulayan Bayram sözerine şu şekilde devam etti:

"Bu değişimlerin en önemlileri mobil iletişim ve cihazları alanında oldu. Bugün artık dünyanın en gelişmiş ülkesinden en ücra köşesine kadar eksiksiz her köşesinde, en gencinden en yaşlısına eksiksiz her insan mobil cihaz kullanıyor. Dünya ortalamasında kişi başına düşen mobil cihaz oranı da her geçen gün artıyor. Geçmişte sadece iletişim cihazları olarak kullandığımız mobil cihazlar bugün çok daha yaygın alanda kullanılıyor. Yaşadığımız alanlardan, şehirlerden evlerimizin içine, kullandığımız araçlardan giydiğimiz kıyafetlere artık her alanda mobil cihazlar, mobil sistemler kullanılıyor. İşte MOBİSAD-IMEX Fuarı tam da bu alanı kapsayan bir fuar olarak gerçekleşecek. MOBİSAD-IMEX Fuarı'nda sektörün ticaretinin önemli bir kısmı gerçekleşecek. Ancak elbette bu kadarla sınırlı kalmayıp, fuarı aynı zamanda sektörün bilgi merkezi olacak şekilde planlıyoruz. Bu amaçla ilk yılından itibaren fuar ile eşzamanlı olarak MOBİSAD-IMEX Konferansı'nı da düzenliyoruz. Sektörün en değerli isimlerinin konuşmacı olarak yer alacağı konferansta, en güncel konular, en yeni teknolojiler ile birlikte sektörün sorunları ve çözümleri, sektörün gelişmesi için neler yapılması gerektiğini de konuşacağız."

Ayrıca fuar kapsamında koleksiyoner Ekrem Karagüdekoğlu'na ait toplam 3 bin 414 telefondan oluşan dünyanın en büyük cep telefonu koleksiyonu, daha önce kendine ait Guiness Rekorlar Kitabı'nın rekorunu bir kez daha kırmak üzere fuar boyunca sergileniyor.