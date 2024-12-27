MKE, Yeni Nesil Keskin Nişancı Tüfeği Geliştirdi
Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, 2 bin 200 metreye kadar etkili atış yapabilen yerli ve milli keskin nişancı tüfeği 'MKE-408'i tanıttı. Tüfek, 0.408 kalibre mühimmatıyla uzun menzil ve yüksek hassasiyet sunarken, 9 kilogram ağırlığıyla da rahat bir kullanım sağlıyor.
Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), 2 bin 200 metreye kadar etkili atış yapabilen yeni nesil keskin nişancı tüfeği geliştirdi.
MKE'den yapılan açıklamaya göre, "MKE-408" adı verilen yeni nesil keskin nişancı tüfeği yerli ve milli imkanlarla üretildi.
Tüfek, 0.408 kalibre mühimmatıyla uzun menzil ve yüksek hassasiyet için özel tasarlandı.
2 bin 200 metreye kadar etkili atış yapabilme yeteneğine sahip tüfek, 15 kilogramlık muadillerine göre 9 kilogram ağırlığıyla rahat bir kullanım da sağlıyor.
Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel