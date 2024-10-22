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MKE ve Nanografi, Nitroselüloz Üretim Hattı İçin Sözleşme İmzaladı

MKE ve Nanografi, Nitroselüloz Üretim Hattı İçin Sözleşme İmzaladı
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Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ ile Nanografi Nano Teknoloji AŞ, Kırıkkale'de inşa edilecek Nitroselüloz Üretim Hattı için tedarik sözleşmesi imzaladı. Proje sayesinde Türkiye'nin savunma sanayindeki dışa bağımlılığı azaltılması hedefleniyor.

Makine ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) AŞ ile Nanografi Nano Teknoloji AŞ, Nitroselüloz Üretim Hattı için tedarik sözleşmesine imza attı.

Patlayıcı üretiminde kritik öneme sahip, askeri mühimmatların temel bileşenlerinden nitroselülozun üretimini artırmak amacıyla Kırıkkale'de inşa edilecek üretim hattının projesi, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda (SAHA EXPO 2024) imzalandı.

Yerli üretimi artırarak Türkiye'nin stratejik üretim alanındaki dışa bağımlılığını büyük ölçüde sona erdirecek projeye, MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan ile Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı imza attı.

MKE Yönetim Kurulu Başkanı Sayhan, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayisinin millileşme hedeflerine yönelik önemli bir adım attıklarını söyledi.

Nitroselüloz üretim hattı sözleşmesiyle savunma sanayiindeki dışa bağımlılığı azaltmayı ve ulusal güvenliği güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Sayhan, "Cumhurbaşkanımızın hedeflediği savunma sanayinin yerlileşmesi ve millileşmesi harp zamanında hayati bir öneme sahip. Bugün atılacak adımlar yalnızca bir kimyasal üretim hattının kurulması değil, savunma sanayimizin stratejik derinliğini artırmak adına da önemli bir yatırımdır." ifadelerini kullandı.

"Bu projeyle küresel arenada rekabet gücümüzü artırıyoruz"

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ise savunma sanayiinin ulusal güvenliğin teminatı olduğunu vurgulayarak, söz konusu protokol ile Türkiye'nin ihtiyacı olan kritik kimyasal ham madde üretiminde önemli bir kapasite artışı gerçekleştirmek için büyük bir adım attıklarını söyledi.

Ahlatcı, "Tamamıyla milli sermaye, milli teknoloji ve yerli insan gücü, mühendislik kabiliyetiyle gerçekleştirilecek bu stratejik tesisle, sevk barutları, roket yakıtları ve çeşitli patlayıcıların yerli üretimini artırarak ülkenin savunma sanayiindeki bağımsızlığı güçlenmiş olacak." dedi.

Savunma sanayiinde yerli ve milli üretim kapasitesinin artırılmasının ülkenin bağımsızlığını ve egemenliğini güçlendireceğini kaydeden Ahlatcı, "Bu projeyle, kendi yerli ve milli teknolojimizi geliştirip, dışa bağımlılığımızı en aza indiriyor ve küresel arenada rekabet gücümüzü artırıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ahlatcı, Ahlatcı Holding'in 60 şirketi ve 6 binden fazla çalışanıyla savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösterdiğini ve Fortune 500 Türkiye sıralamasında önemli başarılar elde ettiğini sözlerine ekledi.

Hayata geçirilecek projeyle 2025 yılı sonunda üretim hattının tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel

Kırıkkale Teknoloji Politika istanbul Türkiye Ekonomi Güncel MKE

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