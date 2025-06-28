MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel Vefat Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'in hastanede vefat ettiğini açıkladı. Gürel'in cenazesi yarın defnedilecek.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ ( Mke ), şirketin Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'in geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini bildirdi.

Mke'den yapılan açıklamada, Gürel'in, geçen haftalarda geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bugün vefat ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Şirketimizin Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, MKE ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun. Ülkemize ve savunma sanayisine sunmuş olduğu eşsiz katkılar sonsuza kadar yaşayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Gürel'in cenazesinin yarın Giresun'un Bulancak ilçesindeki Merkez Eski Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak namazın ardından Samugüney Köyü'ndeki aile mezarlığına defnedileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
Afrika değil Türkiye! Termometreler 48 dereceyi gördü

Afrika değil Türkiye! Fotoğraf bugün çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray cevabı

Düğünde Galatasaraylı yıldızla oturdu, transfer sorusuna cevap verdi
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'in yeni skandalı! Un çuvalından ölüm tuzağı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Hasan Basri Yalçın'a hastanede ziyaret

Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a "Geçmiş olsun" ziyareti
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
Üsküdar'da rayiç bedel tartışması! Muhtar yüzde 700'lük zamma isyan etti

Yapılan yüzde 700'lük zam mahalle muhtarını isyan ettirdi
Okan Buruk'un Lucumi ısrarı

Dursun Özbek'e çağrı yaptı: İlla da onu alalım başkanım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.