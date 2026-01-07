Haberler

MKE: 300 bin ton hurda silah ve mühimmata dönüştü

Güncelleme:
Makine ve Kimya Endüstrisi, 2025 yılında 300 bin ton hurdayı işleyerek Mehmetçiğin ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmat üretiminde kullanıyor. Geri dönüşüm, hem maliyet verimliliği sağlıyor hem de çevreye katkıda bulunuyor.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi ( Mke ), 2025 yılında tüm kamu kurum ve kuruluşlarından topladığı 300 bin ton hurdayı, Mehmetçiğin ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmat üretiminde kullandı.

Mke'den yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale, İzmir-Aliağa ve Kocaeli-Seymen'de bulunan 3 geri dönüşüm işletmesi, 2025 yılında piyasadan ve kamu kuruluşlarından yaklaşık 300 bin ton hurda tedarik edildi. İhtiyaç fazlası ve niteliğini kaybetmiş hurdalar, MKE Geri Dönüşüm İşletmeleri'nde, uzman eller tarafından kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre ayrıştırıldıktan sonra MKE Çelik ve Pirinç Fabrikasında güce dönüştü. Elektrikli ark ocaklarında ergitilen hurdalar, 1250 derece sıcaklıkta işleme tabi tutulduktan sonra 3 bin tonluk preslerde ilk formunu kazandı. Nihai özelliklerine ulaşan vasıflı çelik, 5,56 milimetreden 155 milimetreye kadar tüm silah sistemlerinde, hafif ve ağır silah namlularında, mühimmat gövdelerinde ve ileri savunma teknolojilerinin üretiminde kullanıldı. MKE, hurdaları işleyerek hem kendi fabrikalarının ham madde ihtiyacını karşıladı, hem de sivil piyasanın nitelikli atık ihtiyacına yanıt vererek ülke ekonomisine katkı sağladı.

HAM MADDE İHTİYACINDA BAĞIMSIZLIK

Modern ve çevre mevzuatına uyumlu tesislerde işlenerek yeniden ekonomiye ve savunma üretimine kazandırılan hurdalar, aynı zamanda ülkenin savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu stratejik ham madde bağımsızlığı, maliyet verimliliği ve döngüsel üretim gücünün de garanti altına alınmasına katkı sağlıyor. Geri dönüşümden elde edilen gelirler, hem MKE'nin Ar-Ge yatırımlarına hem de yeni nesil savunma projelerine de kaynak oluşturuyor.

Geri dönüşüm ile MKE, çevre ve sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağlıyor. Geri dönüşüm sürecinde düşük enerji harcanmasını sağlayarak, toplam karbon emisyonu da düşürülüyor. Her 1 ton metalin geri kazanımıyla doğaya yaklaşık 1,8 ton karbondioksitin salınımı azaltılıyor. Geri dönüşüm çalışması ile tehlikeli atıkların güvenli yönetilmesi sağlanarak, ekosistemin korunmasına da katkı sağlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
