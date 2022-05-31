Mitsubishi Electric, yeni nesil çözümlerini Win Eurasia Fuarı'nda tanıtacak - Haberler

Geleceği şekillendirecek teknolojileri bugünün ihtiyaçlarına entegre eden Mitsubishi Electric, 8-11 Haziran 2022 tarihleri arasında "Endüstriyel Dönüşüm" temasıyla gerçekleşecek olan Win Eurasia Fuarı'na katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki sanayiciler ve alt yapı projeleri için geniş bir ürün yelpazesi ile güçlü bir çözüm ortağı olan Mitsubishi Electric, prestijli etkinlik ve fuarlar aracılığıyla farklı sektörlerin temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Üretim endüstrisinden pek çok profesyoneli aynı noktada buluşturan Win Eurasia Fuarı'nda yer almaya hazırlanan şirket, iş birlikçi robotu MELFA ASSISTA, servo serileri ve yeni ürün ailesi MELSERVO-J5, MAPS Scada çözümleri ve yeni Scada ürün ailesi GENESIS64 Advanced SCADA, MELSEC iQ-R ve iQ-F Serisi PLC'ler, 800 Serisi Frekans İnverterleri gibi birçok inovatif çözümünü fuarda sergileyecek.

Fabrikaların dijital dönüşüme uğradığı yeni endüstri çağında "Dijital Dönüşüm" konsepti e-F@ctory ile ziyaretçilerini Salon 2'de F100 numaralı standında ağırlamak için gün sayan Mitsubishi Electric, dört gün sürecek fuar boyunca ziyaretçiler ve seçkin yatırımcılarla bir araya gelecek.

Endüstriyel dönüşüme öncülük eden teknolojilerle fuara damga vuracak

Geleceğin dijital fabrikalarını bugünden inşa eden teknolojilerini yılın en önemli fuarlarından biri olan Win Eurasia Fuarı'nda sergileyecek olan Mitsubishi Electric, endüstrinin dönüşüm evrelerinden biri olan Sanayi 4.0'a yanıt olarak hazırladığı e-F@ctory konsepti ile paydaşlarına ulaşmayı hedefliyor.

Fabrikanın tüm katmanlarına entegre edilebilen dikey ve yatay entegrasyon için kusursuz bir alternatif olan ve cihazların kesintisiz haberleşmesini sağlayan bu konseptin yanı sıra insan iş gücünü asiste eden MELFA ASSISTA cobotlar da Win Eurasia'da tanıtılacak çözümler arasında yer alıyor. İnsan ve robot iş birliği üzerine kurgulanan bu cobotlar, yapay zeka teknolojilerinde içeriğinde barındırdığı çalışma şekilleri ile herhangi bir güvenlik bariyeri olmadan insanlarla ortak çalışarak hibrit bir üretim ortamı oluşturuyor. -

Üretimi dijitalleştiren öncü teknolojiler bu fuarda olacak

Mitsubishi Electric'in satın aldığı ABD Merkezli SCADA ve IoT analiz yazılım şirketi ICONICS yazılım ürünü, fuarda tanıtılacak teknolojiler arasında yer alıyor. Bu ürün sayesinde nesneler, çalıştırma, kontrol, otomasyon ve otonom çalışma kabiliyetini koruyor. Cihazların birleştirilmesi, kullanıcılara her zamankinden daha fazla fırsat yaratan büyük miktarda verinin toplanmasını sağlıyor. ICONICS'in IoT'li SCADA'sı bu verileri topluyor ve operatöre yeni bir eyleme dönüştürülebilir zeka katmanı sunuyor. ICONICS IoT, güvenli TLS şifrelemesi ve Microsoft Azure aracılığıyla binaları, tesisleri ve ekipmanları birbirine bağlıyor. KPI verilerinin uçta gerçek zamanlı görselleştirilmesi için buluttaki verilere pub/sub mimarisi aracılığıyla her yerden erişilebiliyor. Microsoft Azure için çift yönlü AMQP ve üçüncü taraf bulut sağlayıcıları için MQTT, REST ve Websockets aracılığıyla buluta verimli ve güvenli bir bağlantı sağlıyor.

Verileri hiç olmadığı kadar erişilebilir kılan buluttaki ICONICS teknolojisine ek olarak Mitsubishi Electric'in yeni jenerasyon servo serisi MELSERVO-J5 de fuardaki yerini alıyor. Üretim makinelerinin döngü süresini azaltan endüstri lideri MELSERVO-J5 ve CC-Link IE TSN network'ün de katılımcılardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Fuara ücretsiz olarak katılmak ve Mitsubishi Electric standını ziyaret etmek için fuarın web sitesinden ücretsiz kayıt yaptırmak yeterli oluyor. Yine aynı site üzerinden online ziyaretçi kayıt formu doldurularak fuar online olarak da takip edilebilir.