MİT Başkanı Kalın'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması

MİT Başkanı Kalın'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Terörsüz Türkiye süreci ile gençlere kardeşliğin, barışın, huzurun hakim olduğu bir ülke bırakmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı, milletimizin geleceğine yön verecek olan sizlerin omuzlarında yükselecek;

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Terörsüz Türkiye süreci ile gençlere kardeşliğin, barışın, huzurun hakim olduğu bir ülke bırakmayı hedeflediklerini belirterek, " Türkiye Yüzyılı, milletimizin geleceğine yön verecek olan sizlerin omuzlarında yükselecek; sizlerin hayalleriyle biçimlenecektir." ifadelerini kullandı.

Kalın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında gençlere hitap eden Kalın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı kutlu yürüyüşün, aziz milletin asil ruhunu ve birlik azmini temsil ettiğine dikkati çekti.

Bu ruhun, bugün gençlerin inancı, ahlakı, ilmi ve cesaretiyle devam ettiğini vurgulayan Kalın, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye' süreci ile siz gençlerimize kardeşliğin, barışın, huzurun hakim olduğu bir ülke bırakmayı hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı, milletimizin geleceğine yön verecek olan sizlerin omuzlarında yükselecek, sizlerin hayalleriyle biçimlenecektir. Yeni bir dünyayı 19 Mayıs ruhuyla hep birlikte inşa edeceğiz.

Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz milletimizin ve sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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