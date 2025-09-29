Mısır ve BAE Liderleri, Gazze Planı'nı Destekleme Konusunda Anlaştı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı'nın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkeyi ziyaret eden Bin Zayid ile Sisi, heyetler arası görüşmenin ardından baş başa bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

İki lider, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de savaşı sonlandırmayı hedefleyen girişiminden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Sisi ve Bin Zayid, bölgede kapsamlı ve kalıcı bir barış sürecinin önünü açacak bu barışçıl girişimin desteklenmesinin önemini vurguladı.

Sisi, iki ülke arasında özellikle ticaret ve yatırım alanlarındaki ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mısır'ın BAE yatırımlarının önündeki tüm engelleri kaldırma konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Bin Zayid ise Mısır'da gözlenen yatırım ortamından duyduğu memnuniyeti ifade etti.