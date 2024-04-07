Mısır Ordusu Gazze'ye İnsani Yardım Malzemeleri Bırakmaya Devam Ediyor

ÇEKİM TARİHİ: 6 Nisan 2024

1. Havadan bırakılan insani yardım malzemeleri ve erzakın çeşitli görüntüleri (Kaynak: Mısır Silahlı Kuvvetleri)

Mısır ordusu, hayati önem taşıyan insani yardım malzemelerini Gazze'ye ulaştırmak amacıyla her gün düzenlediği havadan insani yardım ulaştırma operasyonuna Cumartesi günü de devam etti.

Mısır ordusuna ait nakliye uçakları, diğer ülkelerle işbirliği yaparak Gazze'nin kuzeyindeki sakinlere kritik ihtiyaç malzemeleri bırakıyor.

Söz konusu ortak çabalar, İsrail askeri saldırılarının neden olduğu ciddi insani krizin ortasında kalan yerel halkın acil ihtiyaçlarını hafifletmeyi amaçlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)