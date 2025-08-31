Mısır, Enerji Şirketleriyle 340 Milyon Dolarlık Anlaşmalar İmzaladı

KAHİRE, 31 Ağustos (Xinhua) -- Mısır Petrol Bakanlığı, Akdeniz ve Nil Deltası'nda petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri için uluslararası enerji şirketleriyle toplam değeri 340 milyon ABD dolarını aşan dört anlaşma imzaladığını açıkladı.

Mısır'ın milli doğalgaz şirketi Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), Shell, İtalyan Eni, Rus Zarubezhneft, İngiliz BP ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ADNOC şirketlerinin ortak girişimi olan Arcius Energy ile anlaşmalar imzaladı. Anlaşmalar, toplam 10 kuyunun sondajını kapsıyor.

Anlaşmaların üretimi artırmayı amaçladığını kaydeden bakanlık, Batı Deltası imtiyaz sahasında iki yeni kuyunun yakın zamanda devreye alındığını ve günlük 60 milyon fit küp doğal gaz üretim kapasitesi kazandırıldığını ifade etti.

Mısır, son yıllarda doğalgaz üretiminde yaşanan düşüşle karşı karşıya kalmış, bu eğilimi tersine çevirmek için yeni yatırımlara yönelmişti.