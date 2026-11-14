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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Rusya ve Ukrayna ile tahıl tedarikini görüştü

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Rus, Polonyalı ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla deniz ulaşımı güvenliği ve tahıl tedarikinin istikrarını görüştü. Abdulati, Karadeniz'de deniz ulaşımının serbestisi ve tahıl tedarik zincirlerinin istikrara kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Rus, Polonyalı ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla??????? deniz ulaşımı güvenliği, tahıl tedarikinin istikrarı ve ikili ilişkileri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Sir Bani Yas Forumu kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, bölgesel gerilimlerin deniz ulaşımı güvenliği ve uluslararası ticaret üzerindeki etkileri ile bunların gıda güvenliği ve tahıl tedarik zincirlerine yansımaları ele alındı.

Abdulati, ticaretin kesintisiz sürmesi ve stratejik ürünlerin sevkiyatının güvence altına alınması için deniz ulaşımı serbestisinin korunması ve deniz geçiş güzergahlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla uluslararası çabaların artırılmasının önemini vurguladı.

Ülkesinin Rusya ile stratejik ortaklığından duyduğu memnuniyeti dile getiren Abdulati, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekim ayında düzenlenen 3'üncü Rusya-Afrika Zirvesi kapsamındaki görüşmesinin iki ülkenin işbirliğini geliştirme konusundaki kararlılığını yansıttığını belirtti.

Mısır'dan Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne destek

Abdulati, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile yaptığı görüşmede de Ukrayna krizindeki gelişmeleri değerlendirdi. Mısırlı Bakan, 2027'de diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yılını kutlayacakları Polonya ile ilişkilerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, dün Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile yaptığı görüşmede ise ekonomi, ticaret, gıda güvenliği ve enerji alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı.

Abdulati, Mısır'ın küresel bir tahıl depolama, tedarik ve ticaret merkezine ev sahipliği yapma arzusunu dile getirerek ülkesinin bu amaç için gerekli coğrafi ve lojistik imkanlara ve altyapıya sahip olduğunu kaydetti.

Mısırlı Bakan, hem Polonyalı hem de Ukraynalı mevkidaşıyla görüşmesinde, Ukrayna krizinin diyalog ve diplomatik yollarla barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasını desteklediklerini belirtti.

Abdulati, çatışmanın ve yol açtığı sonuçların sona erdirilmesi, Karadeniz'de deniz ulaşımının serbestisinin sağlanması ve tahıl tedarik zincirlerinin istikrara kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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