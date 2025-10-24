Mısır'da OPPO'nun Yeni Elektronik Üretim Tesisi Açıldı

KAHİRE, 24 Ekim (Xinhua) -- Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Kahire'nin doğusundaki 10 Ramazan kentinde Çinli teknoloji şirketi OPPO'nun akıllı telefon ve elektronik üretim tesisinin açılışını yaptı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Medbuli, perşembe günü yapılan açılışı Mısır'ın elektronik üretim sektörüne güçlü bir katkı olarak nitelendirdi.

Açılışın yalnızca OPPO'nun Mısır pazarına duyduğu güvenin bir göstergesi olmadığını belirten OPPO Mısır Genel Müdürü Ma Jixiong de, "Bu aynı zamanda en son yeniliklerimizi yerel tüketicilere sunmak, Mısırlı uzmanlar için umut vaat eden işler yaratmak ve Mısır'ın ulusal kalkınmasına katkıda bulunmak için bir platform" ifadelerini kullandı.

24.000 metrekarelik alana sahip fabrika, 17 üretim hattıyla yaklaşık 2.000 Mısırlı işçi istihdam ediyor ve aylık yaklaşık 400.000 adet üretim gerçekleştirme kapasitesine sahip. Fabrikanın yerel katma değer oranı yüzde 42'yi geçerken, önümüzdeki dönemde bu oranın artması bekleniyor.

Fabrikanın üretim hattı sayısının 2026'nın ilk çeyreğinde 20'ye yükselmesi ve aylık üretim kapasitesinin yaklaşık 500.000 adede ulaşması öngörülüyor.