Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Trump'a çağrı: "Bize yardım et ve savaşı durdur"

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmanın bölge ve dünya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, ABD Başkanı Donald Trump'a savaşı durdurması yönünde çağrıda bulundu.

Sisi, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Mısır Uluslararası Enerji Fuarı ve Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın bölge ve dünya ekonomisi üzerinde ciddi etkileri oluşturduğunu belirterek, çatışmaların sona erdirilmesi gerektiğini" vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Trump'a hitaben yaptığı konuşmada, "Bölgemizdeki savaşı durdurabilecek tek kişi sizsiniz." ifadelerini kullandı.

Kahire'de düzenlenen ve enerji sektöründen yüzlerce şirket ile çok sayıda uluslararası temsilcinin katıldığı konferansta konuşan Sisi, Trump'a doğrudan çağrıda bulunarak, "İnsanlık adına ve barışseverler adına sana sesleniyorum, bize yardım et ve savaşı durdur." dedi.

Sisi, savaşın enerji arzı, fiyatlar ve küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, özellikle gelişmekte olan ülkelerin ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Orta Doğu'daki krizin derinleşmesinin petrol, gübre ve tarım ürünleri fiyatlarını artıracağını belirten Sisi, uluslararası toplumun çatışmaların sona erdirilmesi için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
