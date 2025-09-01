Mirziyoyev: ŞİÖ Ülkeleri Arasındaki Birlik Barışın Anahtarıdır

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkelerinin karşılıklı anlayışı ve birliğinin yalnızca değerli bir varlık değil, aynı zamanda geniş bölgede barışı korumanın da anahtarı olduğu vurgusunu yaptı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Çin'de düzenlenen ŞİÖ 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde konuştu.

Mirziyoyev konuşmasında, ŞİÖ'nün ortak kalkınma ve refah ile her üye devletin çıkarları dikkate alınarak karşılıklı saygı ve destek temelinde inşa edildiğini belirterek, Çin'in etkili başkanlığı sayesinde örgütün nüfuzunun daha da güçlendiğini ve ülkeler arasında karşılıklı fayda sağlayan yapıcı işbirliğinin genişlediğini kaydetti.

Zirvenin yeni bir tarihi dönemi başlatacağını ve karşılıklı ilişkilerin uzun vadeli stratejik yönlerini belirleyeceğini vurgulayan Mirziyoyev, "Güven krizi, çatışmaların artması, çok taraflı kurumların zayıflaması ve dünya ticaret sisteminin parçalanması uluslararası güvenlik ve istikrar mimarisinin temellerini zayıflatıyor. Böylesi koşullarda, ŞİÖ ülkelerinin karşılıklı anlayışı ve birliği yalnızca değerli bir varlık değil, aynı zamanda geniş bölgemizde barışı korumanın da anahtarıdır." dedi.

Mirziyoyev, ŞİÖ'nün eşit diyalog, karşılıklı saygı ve ortaklık zemini olarak kalmasının önemini vurgularken, bunun menfaatler dengesini gözetmeyi ve günümüzün en karmaşık tehditlerine ortaklaşa yanıt verilmesini sağladığını aktardı.

Çok taraflı işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusundaki görüşlerini dile getiren Mirziyoyev, "Örgütün istikrarlı bir şekilde genişlemesinden yanayız. Çünkü ŞİÖ modelinin başarısı onun açıklığı ve geniş kapsamlı işbirliğine yöneliminde yatmaktadır. Geleceğini ŞİÖ ile bağlantılı gören ülkelerin çabalarını desteklemeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Mirziyoyev, güvenlik alanındaki işbirliğinin ŞİÖ'nün temel önceliklerinden biri olduğunu kaydederek, barışçıl nükleer enerjinin geliştirilmesi ve acil durumlara müdahale için sağlam bir temel oluşturacak ve Birleşmiş Milletler himayesinde küresel nükleer silahsızlanma rejimine önemli katkı sağlayacak "ŞİÖ Nükleer Güvenlik için Çok Taraflı Ortaklığın Güçlendirilmesi Bildirgesi"nin kabul edilmesini önerdi.

ŞİÖ-Afganistan Diyalog Grubu'nun faaliyetlerinin yeniden başlamasını desteklediklerini bildiren Mirziyoyev, yapıcı diyaloglar geliştirmenin ve Afganistan'daki sosyoekonomik projeleri desteklemek için öneriler geliştirmenin grubun temel görevleri olabileceğini dile getirdi.

Mirziyoyev, kuzey-güney ve doğu-batı istikametlerindeki ulaşım ve transit potansiyelinin tam olarak kullanılmasının ülkelerin ortak çıkarlarını karşılayacağını ifade ederken, bu çerçevede Orta Asya üzerinden Basra Körfezi ve Hint Okyanusu limanlarına uzanan güney koridorlarının geliştirilmesinin önemli olduğuna dikkati çekti.