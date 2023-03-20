Minaresi yıkılan caminin avlusundaki anıt ağaç depremde zarar görmedi

SEBAHATDİN ZEYREK/MAHMUT SERDAR ALAKUŞ - Hatay'ın Payas ilçesinde Sarı Selim Camisi avlusundaki 1356 yaşındaki zeytin ağacı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görmedi.

"Asrın felaketi"nde bazı ev ve iş yerlerinin yıkıldığı, kimisinin de hasar aldığı Payas'ta 2. Selim Külliyesi'nin içinde yer alan Sarı Selim Camisi'nin minaresi de zarar gördü.

Deprem nedeniyle minaresi yıkılan cami ve avlusu güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Depremin ardından evleri hasar gören bazı vatandaşlar da 449 yıllık tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde konaklamaya başladı.

Minaresi yıkılan Sarı Selim Camisi'nin avlusunda bulunan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca 1976'da "anıt ağaç" olarak tescillen zeytin ağacı ise depremlerde zarar görmedi.

Hem depreme hem de zamana direnen, 100 santimetre gövde genişliğine sahip ağaç, zeytin vermeye devam ediyor.

"Hünkar zeytini" olarak anılıyor

Payas Kaymakamlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim'in Kaptan-ı Deryası ve Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa, Mercidabık Savaşı ile Osmanlı topraklarına katılan Payas'a külliye yapılması için 1574'te Mimar Sinan ve Hassa mimarlar teşkilatına talimat verdi. Adana-İskenderun yolunda, külliyenin inşa edileceği 15 dönümlük zeytin bahçesindeki ağaçlar, biri dışında kesildi.

Padişah 2. Selim zamanında külliye yanına yapılan Sarı Selim Camisi'nin bahçesinde kalan ağaca kutsallığın, bereketin ve barışın simgesi olduğu için dokunulmadı. Yaşlı ağaç, bundan dolayı "Hünkar zeytini" olarak anılıyor.

"Hasar yok, ağaç halen meyvesini veriyor"

İlçeye 53 yıl önce yerleşen Naki Çağır, AA muhabirine, ağacın depremlerde zarar almamasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Çağır, "Bu verimli bir zeytin. Gölgesinde barınıyoruz. Gelen gidenler burada oturuyor. Depremde ağaç hiçbir hasar görmedi. Sadece camimizin minaresi hasar aldı." diye konuştu.

Mehmet Akgül ise namaz kılmak için sürekli geldiği caminin minaresinin deprem nedeniyle hasar görmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Cami avlusundaki zeytin ağacının ise depremlerde zarar görmediğini görünce sevindiğini belirten Akgül, "Bu kadar yaşlı olmasına rağmen hasar yok, ağaç halen meyvesini veriyor." dedi.