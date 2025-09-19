Mimar Betül Gözde İlter, Ralli Sporunda Kadınlara Örnek Olmak İstiyor

Sakarya'da Karasu Belediyesinde mimar olarak çalışan Betül Gözde İlter, Türkiye'deki ralli organizasyonlarında elde ettiği başarıların ardından Avrupa'da madalya kovalamak istiyor.

Küçük yaşlardan beri otomobillere merak duyan 29 yaşındaki İlter, "Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Yıldızını Arıyor 2022" projesine dahil oldu.

Mimarlık mesleğini sürdürürken şampiyonalara da katılan Betül Gözde İlter, elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi.

Son olarak bu ay Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenen Tırmanma Yarışı'nda Karasu Belediyesinin desteğiyle mücadele eden İlter'in heyecanına Belediye Başkanı İshak Sarı da ortak oldu. İlter, yarışta kategori 3 mahalli kadın klasmanında birinci oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupası'nın bir ayağı olan Eskişehir Rallisi'nde de direksiyon başına geçen İlter, farklı kategorilerde ikincilik ve üçüncülük elde etti.

"Kadınlara örnek olmak istiyorum"

Betül Gözde İlter, AA muhabirine, araba kullanmayı 6. sınıfa giderken babasından öğrendiğini, 18 yaşına girince de hemen ehliyetini aldığını söyledi.

Küçük yaşlarda başlayan otomobil merakının devam ettiğini anlatan İlter, "Ben 'TOSFED Yıldızını Arıyor' projesiyle karşılaştım ve katıldım. Yaklaşık 700 kişi arasından Türkiye üçüncüsü olarak çıktım. Bir sene bir şey yapamadan sponsor aradım. Eşimle maaşlarımızdan arttırdığımız parayla tatile gitmek istiyorduk. Aynı dönemde bir tırmanma yarışı vardı. Eşimle karar verdik ve tatil yerine tırmanma yarışına gitmeye karar verdik. O yarışta kendi kategorimde ikinci, kadınlar kategorisinde ise birinci oldum." diye konuştu.

Karasu Belediyesinin destekleriyle Aydın'da düzenlenen tırmanma yarışına gittiğini dile getiren İlter, "Bu sporda kadın olmak zor. Sayımız çok az. Kadınlar, bunu yapabileceğinin farkında değil. Ben bunu başararak bütün kadınlara örnek olmak istiyorum. Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yarışmak ve sonrasında da Türk kadınlarını Avrupa Ralli Şampiyonası'nda temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı da İlter'i desteklediklerini belirterek, "Aydın'da katıldığı ilk tırmanma yarışında kendisine copilotluk yaptım. İlçemizi ve belediyemizi temsil edecek arkadaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Sporun her dalını Karasu Belediyesi olarak destekliyoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.