Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Yeni Vergilere Tepki Göstererek Erken Seçim Çağrısında Bulundu

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, temmuz ayında yapılması beklenen yeni vergileri eleştirdi ve erken seçim çağrısında bulundu. Çayır, "Neredeyse garsonun bahşişine göz dikmiş bir hükümet ve onun ekonomi kurmaylarıyla baş başayız. Üretim yapmadan, üretmeden, üretimi çoğaltmadan sadece vergilere bel bağlayarak ülkeyi yönetemezsiniz" dedi.

Remzi Çayır, Parti Genel Merkezi' düzenlediği basın toplantısında, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Kamuoyunda tartışılan yeni vergilere tepki gösteren Çayır, şöyle konuştu:

"Neredeyse garsonun bahşişine göz dikmiş bir hükümet ve onun ekonomi kurmaylarıyla baş başayız. Üretim yapmadan, üretmeden, üretimi çoğaltmadan sadece vergilere bel bağlayarak ülkeyi yönetemezsiniz.

Gelin önümüzdeki yıl 2025'te bu ülkeyi yeni bir anlayışa götürebilmek, yeni bir iktidarla tanıştırabilmek için rasyonel, akılcı, dünyadaki gerçeklerle barışık, bireyin özgürlüğünü, milletin bağımsızlığını isteyen, bir iktidarla buluşturmak için yol açın. ve erken seçimi ilan edin. Belki de Türkiye'ye yapacağın en büyük iyilik, bu milleti en kısa zamanda sandıkla yeniden buluşturmaktır... Bu halden Türkiye'nin derhal çıkması gerekiyor, çıkış yolu erken seçim. 2025 veya 2026, bu ülkenin ve şu anda yaşadığımız şartların icabı bir erken seçim zarureti var."

"Emekli, şu anda asgari ücretin yarısına düşmüş"

Çayır, emekli maaşı ve asgari ücret arasındaki ilişkiyi değerlendirirken, "17 bin lira asgari ücret emekli 10 bin lira alıyor. Bundan yıllar önce emekli ile asgari ücret arasındaki ilişki böyle değildi. Emekli, asgari ücretle ya eşit ya da üstünde maaş alıyordu, şu anda asgari ücretin yarısına düşmüş emekli maaş" dedi.

"Herkesi Ayşe Ateş'e ve onun çığlığına destek vermeye çağırıyorum"

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanının ilk duruşmasının 1 Temmuz'da yapılacağını hatırlatan Çayır, parti olarak mahkemeye katılacaklarını ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in yanında olduklarını belirterek, "Bu konuda herkesi duyarlı olmaya, Ayşe Ateş'e ve onun çığlığına destek vermeye çağırıyorum" diye konuştu.

"Yangının nasıl olduğunu hükümet anlatacak"

Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangınlarda 15 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Remzi Çayır, "Yangın oluyor. Nasıl olduğunu, nasıl olmadığını millete, hükümet anlatacak. Ekini ateşe verdikten sonra, can hıraç oraya yardıma koşan insanlardan ekinini, evini kurtarmaya çalışan insanlardan 15 kişi kaybediyoruz. Sorumlu kimse yok. 'Allah'ı suçluyorlar' bırakıyorlar. Sizin hiç suçunuz yok, sorumluluk yok, kurtardınız mı yok, kılınızı kıpırdattınız mı yok, sonra çıkıp bir açıklama yaptınız mı, yok" ifadesini kullandı.