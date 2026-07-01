Denizcilik ve Kabotaj Bayramını yelkeniyle boğazdan geçerek kutladı

ARTVİN'in Hopa ilçesinden 'Solo Türkiye Turu Rekoru' denemesi için denize açılan milli yelkenci Doğukan Kandemir, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Türk bayrağıyla İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Hopa Limanı'ndan 26 Haziran'da Sahil Güvenlik botlarının eşliğinde start alan Kandemir, yalnızca rüzgar gücüyle sürdürdüğü rekor denemesinde Karadeniz etabını 4 gün 19 saatte tamamladı. Yaklaşık 650 deniz mili yol kat eden milli sporcu, Karadeniz geçişini başarıyla tamamlayarak İstanbul Boğazı'na ulaştı. Yaklaşık 114 saattir denizde bulunan ve yolculuğunu uykusuz şekilde sürdüren Kandemir, Kabotaj Bayramı'na denk gelen boğaz geçişinde yelkenlerine Türk bayrağı astı. İstanbul Boğazı'ndaki çok sayıda tekne de milli sporcuya eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.

'YORGUNLUĞUMUN YARISI GİTTİ'

Boğaz geçişinin ardından açıklamalarda bulunan Kandemir, Kabotaj Bayramı'nda İstanbul Boğazı'ndan geçmenin kendisine büyük moral verdiğini belirterek, "İstanbul Boğazı'ndan geçişimizin 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'na denk gelmesi motivasyonumu çok artırdı. Yorgunluğumun yarısı gitti diyebiliriz. Şimdi aklımdaki tek soru Marmara Denizi'ni nasıl geçeceğiz? Bu motivasyonla yoluma devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Daha önce Başak Mireli tarafından 15 gün 6 saat 41 dakikada tamamlanan 'Solo Türkiye Turu Rekoru'nu kırmayı amaçlayan Kandemir, parkuru 13 günün altında tamamlamayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı