Milli sporcu, 2 kez yendiği kansere yenik düştü

Güncelleme:
Samsun'da yaşayan 22 yaşındaki milli sporcu Sevdenur Gülçiçek, 3 kez kanserle mücadele ettikten sonra hayatını kaybetti. Daha önce kanseri yenen Gülçiçek, spor kariyerinde önemli başarılar elde etmişti.

SAMSUN'da yaşayan milli sporcu Sevdenur Gülçiçek (22), daha önce 2 kez yendiği kansere yenik düştü.

Çarşamba ilçesinde yaşayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Sevdenur Gülçiçek, 2012 Ağustos'ta yaşadığı bel ağrısı nedeniyle hastaneye gitti. Burada yapılan araştırmada Gülçiçek'in kaburga kemiğine yakın 9 santimetreye, 4,5 santimetre boyutunda tümör tespit edildi. 10 saat süren ameliyatın ardından Sevdenur Gülçiçek'in 9'uncu kaburga kemiği alındı ve 1 yıl süren tedavisi sonrası kanseri yendi.

6 MAÇTA MİLLİ FORMAYI GİYDİ

2016'da yapılan rutin kontrollerde Sevdenur'un akciğerinde yumuşak doku tümörü olduğu tespit edildi. İstanbul'daki tedavi sonrası kök hücre nakli yapıldı ve 2 yılın sonunda Gülçiçek, ikinci kez kanseri yendi. Sağlığına kavuşan Sevdenur Gülçiçek, daha sonra beyzbol ve softbol ile tanışıp, Türkiye şampiyonlukları da kazandı. 2019'da Hırvatistan'da düzenlenen 'U-16 Avrupa Şampiyonası'nda 6 maç milli takım forması giydi.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

3'üncü kez kanser olan ve bir süredir tedavi gören Gülçiçek, yaşam mücadelesini dün kaybetti. Türkiye Ragbi Federasyonu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Milli sporcumuz Sevdenur Gülçiçek'in, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi temsil eden kıymetli sporcumuzun azmi, mücadelesi ve karakteri her zaman hatırlanacaktır. Sevdenur'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
