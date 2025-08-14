Milli Savunma ve Gençlik Spor Bakanları Bir Araya Geldi

Milli Savunma ve Gençlik Spor Bakanları Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşerek iş birliği konularını değerlendirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi.

Bakanlığın Next Sosyal hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
Mutluluğu kısa sürdü! Aleyna Dalveren'den sitem dolu paylaşım

'Altın Gelin'den şaşırtan hamle: Tüm fotoğrafları sildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otostop çeken genç, aracına bindiği adamın tacizini böyle kayda aldı

Yaşlı başlı adamın aracına binen gence yaptığına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.