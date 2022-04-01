Milli Savunma Bakanlığından "Denizaltıdan Personel Kurtarma Eğitimleri" - Haberler

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Milli Savunma Bakanlığından "Denizaltıdan Personel Kurtarma Eğitimleri"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığından

Milli Savunma Bakanlığı, Satha çıkma yeteneğini kaybetmiş denizaltıdaki personeli kurtarma faaliyetleri çerçevesinde Erdek Körfezi'nde "Denizaltıdan Personel Kurtarma Eğitimleri" icra edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Satha çıkma yeteneğini kaybetmiş denizaltıdaki personeli kurtarma faaliyetleri çerçevesinde Erdek Körfezi'nde "Denizaltıdan Personel Kurtarma Eğitimleri" icra edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Satha çıkma yeteneğini kaybetmiş denizaltıdaki personeli kurtarma faaliyetleri kapsamında Erdek Körfezi'nde 'Denizaltıdan Personel Kurtarma Eğitimleri' icra edildi. Eğitimlere; Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı personeli ile 4 gemi, 1 denizaltı ve 1 helikopter iştirak etti. Eğitimlerde; ADS-1200, TCB ISTAKOZ-2 ve 3000 metre derinliğe dalabilen TCB AHTAPOT kurtarma cihazları kullanılarak Birinci Sınıf Dalgıç personel tarafından dalışlar yapıldı" denildi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Milli Savunma Bakanlığından Denizaltıdan Personel Kurtarma Eğitimleri

Milli Savunma Bakanlığından Denizaltıdan Personel Kurtarma Eğitimleri

Milli Savunma Bakanlığından Denizaltıdan Personel Kurtarma Eğitimleri

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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