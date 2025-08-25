Milli Satranççı Serdar Murat Yıldız, IM Olma Hedefinde İtalya'ya Hazırlanıyor

Uluslararası usta (IM) olma yolunda gereken 3 normdan 2'sini elde eden milli satranççı Serdar Murat Yıldız, son normu 30 Ağustos'ta İtalya'da başlayacak 27. Uluslararası Satranç Festivali'nde kazanmak istiyor.

FIDE Master (FM) ünvanlı 17 yaşındaki Serdar, satrançla geçen 11 yılda bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 250'den fazla madalya ve 50 kupa aldı.

Son olarak 28 Temmuz-4 Ağustos'ta Yunanistan'da düzenlenen 34. Uluslararası Kavala Açık Satranç Turnuvası'nda mücadele eden Serdar, 2451'lik performans reytingine ulaşıp ikinci IM normunu aldı.

İtalya'nın Trieste kentinde 30 Ağustos-7 Eylül'de yapılacak 27. Trieste Uluslararası Satranç Festivali'ne odaklanan milli sporcu, hazırlıklarını Adana'da sürdürüyor.

Serdar, organizasyonda başarılı olup alacağı son normla IM olma hayalini gerçekleştirmek istiyor.

"Turnuvaya elimden gelenin en iyisini yapmak için hazırlanıyorum"

Serdar Murat Yıldız, AA muhabirine, 6 yaşında başladığı satrancın kişisel gelişiminde büyük rol oynadığını söyledi.

Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda temsil etmenin gururunu yaşadığını belirten Serdar, "Satranç, istikrarlı çalışma isteyen bir spor dalı. Bence buradaki en önemli etken çok değil düzenli çalışmak." dedi.

Milli sporcu, İtalya'daki turnuvaya sıkı şekilde hazırlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şu an kamptayım, günlük ortalama 5-6 saat çalışıyorum. Turnuvaya elimden gelenin en iyisini yapmak için hazırlanıyorum. Bunun için heyecanlıyım. Hedefim, turnuvayı güzel şekilde tamamlayıp uluslararası usta ünvanını almak, sonra da büyük usta olmak."

Türkiye Satranç Federasyonu Adana İl Temsilcisi Demir Gündoğdu da Serdar'ın başarılarıyla gururlandıklarını dile getirdi.

Serdar'ın, İtalya'dan zaferle döneceğine inandıklarını söyleyen Gündoğdu, "Serdar'ın İtalya'da katılacağı turnuvada, son normunu alarak uluslararası usta ünvanına yükselmesini ve ilimizin bu ünvandaki ilk sporcusu olmasını diliyor, kendisine başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.