Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin çıktığı bileti satan bayi konuştu

Konya'nın Akşehir ilçesindeki bayi, 800 milyon liralık büyük Milli Piyango ikramiyesinin bir çeyrek biletini sattığını duyurdu. Biletin kime çıktığı henüz bilinmiyor, ancak bayi sahibi Erkan Öz, mutlulukla bu haberi paylaşırken heyecan içerisinde bekleyen vatandaşların olduğunu belirtti.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 800 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 3 çeyrek biletten birini satan Konya'nın Akşehir ilçesindeki bayi Erkan Öz, herkesin heyecanla talihliyi merak ettiğini söyledi.

Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük ikramiyenin Akşehir'den birine çıkmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bayiden satılan bilete büyük ikramiye çıktığını gece genel müdürlükten gelen telefonla öğrendiğini anlatan Öz, "Kime çıktığını bilmemiz mümkün değil. Akşehir'e çıkması bizim için yeterli. Şu anda herkes büyük bir heyecan içinde." dedi.

Öz, henüz biletlerine bakmayanların olduğunu belirterek, "Herkes, 'Keşke bana çıkmış olsa' diyor. Daha önce de büyük ikramiyeler verdik ancak bu kadar yüksek bir ikramiyeyi ilk kez verdik. Şanslı talihliyi tebrik ediyor, ikramiyesini sağlık ve mutlulukla kullanmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
