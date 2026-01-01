Konya Akşehirliler, 266 milyon liranın sahibi olan Milli Piyango talihlisini arıyor

MİLLİ Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiye 3 adet çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu Milli Piyango yılbaşı çekilişinde Türkiye şans oyunları tarihinin bugüne dek verilen en yüksek ikramiyesi olan 800 milyon TL 3, 0, 3, 1, 3, 8, 5 numaralarına isabet etti. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek biletlerden birinin satıldığı Konya'nın Akşehir ilçesinde, talihli merak konusu oldu. 266 milyon lira kazanan talihliye bileti satan bayinin sahibi Erkan Öz, "3 kişiye çıkan büyük ikramiye biletlerinin biri bayimizden satılmıştır. İkramiyenin çıktığı talihliye iyi günlerde harcamasını diliyoruz" dedi.

Bir Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların listesi açıklandı. Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre; yılbaşı çekilişinde dağıtım garantili 800 milyon liralık rekor büyük ikramiye 3 çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye, 2'nci çekilişte İstanbul'un Esenyurt ve Ümraniye ilçeleri ile Konya Akşehir'den alınan biletlere isabet etti. Çeyrek biletlerin sahipleri, 800 milyon liranın dağıtım garantisi uygulaması kapsamında eşit olarak 3'e bölünmesiyle kişi başı 266'şar milyon lira kazandı.

Yılbaşı ikramiyesinin çıktığı Akşehir'de vatandaşlar, 266 milyon TL'yi kazanan talihliyi merak etmeye başladı. Talihlinin kim olduğunu merak ettiğini belirten Mesut Çelikbıçak, "Biletin dünyanın ortasına çıktığı iyi oldu, çok mutlu olduk. Hemşerimize hayırlı, uğurlu olsun. Biletin çıktığı kişiyi merak ediyoruz" diye konuştu.

Talihliyi tebrik eden Abdullah Kılıç ise "İnşallah vatana, millete, fakire fukaraya, hayırlara vesile olur. Biletin çıktığı arkadaş inşallah bağış yapar, memleket canlanır" ifadelerini kullandı.

İkramiyenin Akşehir'e çıkmasına çok sevindiklerini söyleyen İbrahim Akcura ise şöyle konuştu:

"Akşehir'imize Milli Piyango'nun çıkması bizi inanılmaz mutlu etti. Bu ilçemiz için tarihi bir olay. Yıllardır beklediğimiz büyük şans kapımızı çaldı. Talihlimiz her kimse hayatı baştan sona değişecek. İnşallah bu parayı hayırlı işlerde kullanır."

'İYİ GÜNLERDE HARCASIN'

266 milyon lira kazanan talihliye bilet satan bayi sahibi Erkan Öz, "3 kişiye çıkan büyük ikramiye biletlerinin biri bayimizden satılmıştır. İkramiyenin çıktığı talihliye iyi günlerde harcamasını diliyoruz. Yılbaşı özel çekilişi için 8 bin bilet sattık. Biletlerinizi kontrol edin" dedi.