Milli Piyango 2025 Yılbaşı Çekilişi İçin Geri Sayım Başladı!

Güncelleme:
Yılbaşı çekilişinde rekor ikramiye 800 milyon TL, toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Yılbaşı biletleri 9 Kasım'da satışa sunuldu.

BİR Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Yılbaşı çekilişinde rekor ikramiye 800 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili.

Milli Piyango yılbaşı biletleri 9 Kasım'da Milli Piyango bayilerinde ve online platformlarda satışa sunuldu. Bilet fiyatları çeyrek 200 TL, yarım 400 TL ve tam 800 TL olarak belirlendi. Oyunseverler, yılbaşı biletlerini sabit ve gezici Milli Piyango bayilerinden ya da online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Online uygulamasından, Misli, Nesine, Bilyoner, Hipodrom.com, Bi'talih, Atyarışı.com, ve Altılıganyan.com websitelerinden satın alabilecek.

BÜYÜK İKRAMİYENİN TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak. Yılbaşı çekilişine özel belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI 4 MİLYAR 644 MİLYON 700 BİN TL

Milli Piyango 2025 yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ KURALLARI NELERDİR?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Alınan ve ikramiye kazanan bilet tam bilet ise ikramiyenin tümü, yarım bilet ise ikramiyenin yarısı, çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır. Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunur. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki numara çekilir. Son basamağı bu iki numaradan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanır. Teselli kategorisi ise, büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasından yalnızca tek bir rakamla farklı olan bilet numaralarının kazandığı kategoridir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye adresinden ulaşılabilir.

Milli Piyango 2025 Yılbaşı Çekilişi'ne özel olarak, büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ilramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
