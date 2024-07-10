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Milli güreşçi Beyzanur Akkuş Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i ziyaret etti

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Sırbistan'da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Beyzanur Akkuş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i ziyaret etti. Başkan Memiş, Akkuş'un Türkiye ve Bayburt'u gururlandırdığını belirtti.

Sırbistan'da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 65 kiloda altın madalya ve aynı şampiyonada U20 65 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu Beyzanur Akkuş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i ziyaret etti.

Başkan Memiş, Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü sporcusu da olan Akkuş'un Türkiye ve Bayburt'u gururlandırdığını söyledi.

Akkuş da Memiş'e kendilerine gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, çok çalışarak Bayburt'a ve Türkiye'ye yeni başarılar ve şampiyonluklar kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyarette Memiş, Akkuş'a altın hediye etti.

Milli sporcuya ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Başkanı Esmani Kaban, Güreş Antrenörü Mustafa Çiftçi ve Akkuş'un ailesi eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Mete Memiş Sırbistan Türkiye Bayburt Spor Güncel Haberler

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