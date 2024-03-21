KERİM UĞUR

Aort damarının yırtılması nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve önceki gün hayatını kaybeden Milli Futbolcu Ersen Martin, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Ersen Martin'in cenazesi, Bornova Yeşilova Mahallesindeki Halife Ömer Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Martin'in cenazesinin üzerine Göztepe ve Beşiktaş atkıları konuldu. Martin'in cenaze törenine Rıza Çamlımbay, Feyyaz Uçar, Servet Çetin'in de bulunduğu spor camiasından bir çok kişi ve çok sayıda seveni katıldı.

Basın mensuplarına konuşan teknik direktör ve Ersen Martin'in eski takım arkadaşı Servet Çetin, "Söylenecek söz bulamıyorum. Hem Göztepe hem de Denizlispor'da beraber oynadık. Denizlispor zamanında oda arkadaşımdı bir yıl boyunca birlikte kaldık. Mekanı cennet olsun. Herkesin sevdiği herkesle şakalaşan herkesi mutlu eden bir insandı. İki yıldır tedavi süreci onun için çok zahmetli geçti, mekanı cennet olsun." dedi.

Ünlü teknik direktör Rıza Çalımbay ise "Ersen ile çok güzel işler yaptık beraber çalıştık.Ama herşeyden önce mükemmel, sevdiğimiz bir insandı. Karakteri kişiliği dört dörtlük bir insandı. Denizli spor zamanında Avrupa'da yaptığımız başarıların başında geliyor en çok emeği olanlar arasında olanlardan biriydi. Çok üzüldük, çok sıkıntı yaşadı herkes yanında olmaya çalıştı. Çok iyi bir değerimizi kaybettik" diye konuştu.

Almanya'da 1979 yılında doğan Ersen Martin, Nürnberg'de başladığı futbol kariyerinde Türkiye'de Beşiktaş, Siirtspor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'da forma giydi.