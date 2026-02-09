Bağımsız Türkiye Partisi Lideri Baş: "Milli Ekonomi Modeli İnsanlık İçin En Büyük Şanstır""

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Avusturya Viyana Üniversitesi'nde 21 ülkeden 50 akademisyenin sunum yaptığı 11. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi'ne ilişkin "Diller farklıydı, dinler farklıydı ama dertler aynıydı. Milli Ekonomi Modeli insanlık için en büyük şanstır" dedi.

Prof. Dr. Haydar Baş'ın ortaya koyduğu Milli Ekonomi Modeli Avrupa'nın ilim ve kültür başkenti Viyana'da tanıtıldı. 11. kez düzenlenen Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi'ne 21 farklı ülkeden 50 akademisyen ve bilim insanı katıldı. Uzman isimler Milli Ekonomi Modeli'nin dünyanın içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal krizlere sunduğu çözüm formüllerini anlattı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş kongreye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Gerçekten tarihi anlara şahitlik ettik. 2 gün boyunca 21 farklı ülkeden 50 farklı akademisyen buradaydı. Diller farklıydı, dinler farklıydı ama dertler aynıydı. Herkes aynı şeyleri söyledi. Dünya büyük bir kaosa sürüklenirken elimizde bir model var. Bu, insanlık için en büyük şanstır. İnsanlık için çok büyük bir nasiptir. Bugün ben burada şunu da gördüm: Türk'ün saygınlığı arttı, Türk'ün inanılırlığı arttı. Eğer biz kendi gücümüze, kendi cevherimize inanırsak, kendi medeniyetimize ve tarihimize sahip çıkarsak, geçmişte olduğu gibi dünyaya çok şeyler söyleyebiliriz, çok şeyler katabiliriz."

"Bizim vazifemiz bir insanlık vazifesi, varoluş mücadelesi"

Bu modelin sahibi merhum babam, ebedi liderimiz, Baş Hocamız Prof. Dr. Haydar Baş'ı da tekrar rahmet ve minnetle anıyorum. Bize öyle bir miras bıraktı ki, biz o mirası bütün dünyaya anlatsak, onun hakkını yine teslim edememiş oluruz. Ama bu uğurda çalışacağız çünkü bizim vazifemiz bir insanlık vazifesi, varoluş mücadelesi, dünyada varlığımızın anlam kazandığı bir mücadele. Dolayısıyla hepimiz için inşallah bu mücadelede Allah muvaffakiyetler nasip etsin, hayırlı uğurlu olsun."