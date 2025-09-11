Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji Açıklaması

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Doğa Koleji özel okullarında eğitim öğretim süreçlerinin aksamadan kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında holding çatısı altında bulunan Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Energy Petrol'ün de bulunduğu 121 şirkete el konuldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji'ne ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki 'Doğa Koleji' özel öğretim kurumlarının basın ve kamuoyuna yansıyan haberlerine yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Adı geçen soruşturma kapsamında yer alan 'Doğa Koleji' özel okullarında eğitim öğretim süreçleri aksamadan kesintisiz devam edecektir. Öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durum söz konusu değildir. Süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli durumlarda kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir."