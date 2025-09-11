Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, Doğa Koleji özel okullarında eğitim süreçlerinin aksamadan devam edeceğini duyurdu. Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamındaki gelişmelere rağmen, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin endişelenmemesi gerektiği vurgulandı.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Doğa Koleji özel okullarında eğitim öğretim süreçlerinin aksamadan kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında holding çatısı altında bulunan Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Energy Petrol'ün de bulunduğu 121 şirkete el konuldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji'ne ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki 'Doğa Koleji' özel öğretim kurumlarının basın ve kamuoyuna yansıyan haberlerine yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Adı geçen soruşturma kapsamında yer alan 'Doğa Koleji' özel okullarında eğitim öğretim süreçleri aksamadan kesintisiz devam edecektir. Öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durum söz konusu değildir. Süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli durumlarda kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
KOM Başkan Vekilliği görevine Serdar Büyükleblebici atandı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değişti! İşte yeni KOM Başkan Vekili
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.