UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Seçil Erzan davasında ara karar! 4 isim tekrar ifade verecek

Fatih Terim dahil 4 isim için tekrar harekete geçildi
Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı

Milli Atıcı Ezginur Türkmen'den Başkan Kılıç'a Ziyaret

Milli Atıcı Ezginur Türkmen'den Başkan Kılıç'a Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli atıcılık sporcusu Ezginur Türkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ı ziyaret ederek, uluslararası başarıları hakkında bilgi verdi. Kılıç, Türkmen'i başarılarından dolayı tebrik etti.

Milli atıcılık sporcusu Ezginur Türkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ı ziyaret etti.

Kılıç, ziyarette, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun faaliyet programında yer alan müsabakada kendisini gösteren, Bafra'yı temsil eden Türkmen'i başarısından dolayı kutladı.

Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan Türkmen'e güvendiklerini dile getiren Kılıç, "Rabb'im emeklerini zayi etmesin. Yolu açık ve aydınlık olsun. Sporcumuzun yetişmesinde emek veren başta ailesi olmak üzere Gençlik Spor Kulübü yönetimine ve atıcılık milli takım antrenörlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Ezginur Türkmen, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında 17- 23 Ocak tarihlerinde Mersin'de gerçekleştirilen Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası'nda, "Havalı Silahlar Genç Bayanlar Tabanca" kategorisinde derece yaparak, 9-15 Şubat tarihlerinde Estonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası Milli Takım kadrosunda yer almaya hak kazanmıştı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
img

Resmen para yağıyor! Cumhuriyet rekoru kırıldı
img

En yakın arkadaşı Beşiktaş'a transfer oluyor!
img

İmamoğlu'ndan mikrofonu alan Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

17 yaşındaki zanlı babasının sorusuna kızıp tüm ailesini katletmiş
Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.