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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile Paraguay Devlet Başkanı Pedro Alliana, eski Devlet Başkanı Santiago Pena'nın görevden alınmasının ardından gerçekleştirdikleri ilk görüşmede, ikili ilişkileri "derinleştirme" konusunda mutabık kaldı.

Paraguay'ın yeni lideri Alliana, ülkeye resmi ziyarette bulunan Milei'yi başkent Asuncion'daki Hükümet Sarayı önünde törenle karşıladı.

Milei, eski Devlet Başkanı Pena'nın Ueno Bank'ın çöküşü nedeniyle görevden alınmasının ardından 7 Kasım'da göreve gelen "Alliana'yı ziyaret eden ilk devlet başkanı" oldu.

Ziyaret, ikili, bölgesel ve küresel ilişkilerin yeniden teyidi anlamına geliyor

Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Pablo Quirno, Hükümet Sarayı'nda Paraguaylı mevkidaşı Ruben Ramirez ile yaptığı ortak açıklamada, Milei ve Alliana'nın baş başa görüşmede, ikili ilişkileri derinleştirme konusunda mutabık kaldığını bildirdi.

Quirno, Arjantin hükümetinin, Ueno Bank'a el konulmasının ardından Paraguay'ın krizi "mümkün olan en iyi şekilde" atlatmasına yardımcı olmak için ekonomi ve finans ekiplerini komşu ülkenin hizmetine sunduğunu belirtti.

Paraguay Dışişleri Bakanı Ramirez de iki ülke liderinin hükümetler ve halklar arasındaki "kardeşlik ilişkilerini teyit edip güçlendirdiğini" belirterek, ziyaretin "ikili, bölgesel ve küresel ilişkilerin yeniden teyidi anlamına geldiğini" söyledi.

İki ülke ilişkilerine "yeni bir ivme kazandırmak" amacıyla ortak gündemdeki çeşitli konuları ele aldıklarını kaydeden Ramirez, fiziki entegrasyon konularına öncelik verdiklerini ifade etti.

Ramirez, iki ülkenin ortak işlettiği Yacyreta Barajı'nın yanı sıra enerji işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan Corpus Christi ve Ita Cora-Itati hidroelektrik projelerini de görüştüklerini bildirdi.

Kaynak: AA