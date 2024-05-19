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Midyat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Töreni

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Mardin'in Midyat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende Atatürk büstüne çelenk sunuldu ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören yapıldı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

Midyat Kapalı Spor Salonunda devam eden kutlamalarda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, öğrenciler gösteriler sergiledi, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Kutlamalara, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Yusuf Taşkıran, Midyat Belediye Başkan Vekili Şehmus Tural, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, Gençlik Spor Müdür Vekili Ümit Cesur ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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