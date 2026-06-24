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Midyat Otogarı'nın temeli törenle atıldı

Midyat Otogarı'nın temeli törenle atıldı
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Mardin'in Midyat ilçesinde, 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek yeni otogar için temel atma töreni düzenlendi. Vali Akkoyun, otogarın turizm ve ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti.

Mardin'in Midyat ilçesinde Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanayi Mahallesi'nde yapılacak Midyat Otogarı için temel atma töreni düzenlendi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Mardin'in son yıllarda tarım, turizm ve yatırım alanlarında önemli bir ivme yakaladığını söyledi.

Midyat'ın özellikle turizm alanında önemli bir başarı ortaya koyduğunu vurgulayan Akkoyun, ilçenin ağırladığı turist sayısı ve misafir memnuniyeti açısından Türkiye'nin öne çıkan destinasyonlarından biri haline geldiğini belirtti.

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde önemli yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydeden Akkoyun, Midyat'ta da otogarın yanı sıra yakın zamanda Mezbahane ve Canlı Hayvan Borsası Projesi'nin de kazandırılacağını bildirdi.

Vali Akkoyun, "Bugün temellerini attığımız Midyat Otogarı yalnızca bir ulaşım merkezi değil, ilçemizin turizm potansiyeline, şehir estetiğine ve ekonomik gelişimine katkı sunacak önemli bir yatırım olacaktır." ifadelerini kullandı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin de 15 bin metrekare alan üzerinde 5 bin metrekare kapalı inşaata sahip ve ilçe mimarisine uygun şekilde tasarlanan otogarın şehrin gelişmesine katkı sağlayacağını, bu sayede bölgeye hareketlilik kazandıracak bir yapı olacağını belirtti.

Törene, Kaymakam Mehmet Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin ve çok sayıda davetli katıldı.

İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından yapılan duanın ardından otogarın temeli atıldı.

Vali Akkoyun, daha sonra Midyat Konukevi'nde, Dicle Kalkınma Ajansı, Kaymakamlık, Çok Amaçlı Toplum Merkezi işbirliği ile bölgede istihdamı artırmak ve yöresel mutfak kültürünü yaşatmak amacıyla hazırlanan "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Projesi"nin açılışına katıldı.

Vali Akkoyun, burada Çin'den gelen turistlerle de sohbet etti.

Programda, kursiyerlerin hazırladığı yöresel yemekler yerli ve yabancı turistlere ikram edildi.

Kaynak: AA / Selahattin Erol
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